Royaume-Uni : Un dauphin «sexuellement agressif» sème le trouble à la plage

Des experts britanniques surveillent de près Nick, un animal solitaire devenu un peu trop entreprenant avec les baigneurs. Ceux-ci ont été priés de prendre leurs distances avec lui.

Il s’appelle Nick, et les baigneurs fréquentant la plage de Hayle Harbour (Cornouailles) sont priés de ne pas trop s’approcher de lui. Des experts estiment en effet que ce dauphin à première vue sympathique adopte en fait un comportement «sexuellement agressif» envers les nageurs. «Il y a un risque que cet animal soit amoureux et confus», explique au «Sun» Chris Packham, zoologiste et présentateur télé.

Nick avait été aperçu pour la première fois l’été dernier au large des îles Scilly (Cornouailles), puis en Irlande. Des images tournées par British Divers Marine Life Rescue et publiées la semaine dernière sur Facebook montrent l’animal en train d’éclabousser des nageurs et des paddleurs et leur faire des tours dignes d’un spectacle présenté à Sea World. «Il est ensuite apparu à Hayle Harbour et s’est retrouvé au milieu d’un grand groupe de personnes, principalement des enfants. (…) Il a commencé à interagir avec eux de manière assez bruyamment», explique Dan Jarvis, coordinateur régional de l’organisation.

«Nous craignions que quelqu’un finisse par être blessé»

Les sauveteurs ont finalement décidé de ramener Nick au large après plusieurs incidents: le dauphin commençait à donner des coups de queue et un nageur a déclaré avoir senti «quelque chose le pousser d’en bas». «Au bout d’un moment, il est devenu évident que le comportement du dauphin s’intensifiait et devenait de plus en plus erratique. Nous craignions que quelqu’un finisse par être blessé», indique Dan Jarvis. Chris Packham explique pour sa part qu’à force de jouer avec des humains, Nick a dû se sentir désorienté. «Un peu comme un homme au milieu d’un troupeau d’éléphants», compare-t-il.

Membre de l’organisation Protection Mondiale des Animaux, Katheryn Wise explique que les dauphins solitaires ont tendance à «créer des liens sociaux» en s’approchant des humains. «Ce comportement peut s’aggraver si le dauphin est de plus en plus habitué à la présence des gens. Il est fortement conseillé de garder une distance de sécurité dans l’eau», estime-t-elle. Les dauphins ne sont pas les seuls animaux aquatiques à avoir un faible pour les humains. Mi-août, une étude publiée dans «Nature» affirmait notamment que les serpents de mer attaquaient les plongeurs parce qu’ils étaient «fortement excités».