Floride: Un dauphin tente de noyer sa dresseuse

États-Unis : Un dauphin tente de noyer sa dresseuse

Les visiteurs du Seaquarium de Miami ont assisté à une scène glaçante, samedi lors d’un spectacle.

L’employée parvient finalement à atteindre la terre ferme. Elle s’assied et pose ses mains sur ses genoux, visiblement hors d’haleine et choquée. Selon Shannon Carpenter, qui a assisté à la scène avec sa famille, l’Américaine semblait avoir mal. «Les enfants applaudissaient et trouvaient ça mignon. Les adultes, eux, savaient que quelque chose ne tournait pas rond», raconte le photographe à WPLG 10.