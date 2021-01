Insolite : La marine US reprend du Taylor Swift à la sauce «sea shanty»

«We Are Never Ever Getting Back Together» de la star a été repris par des membres de la Navy à la façon «sea shanty», style en vogue sur TikTok.

Dans un tweet, repéré par «Billboard», on découvre plusieurs membres de la chorale de la Navy chanter «We Are Never Ever Getting Back Together», tube que Taylor Swift avait sorti en août 2012. Les militaires ont toutefois glissé une phrase en guise de clin d’œil aux innombrables vidéos «sea shanty» postées sur TikTok: «And you would hide away and find your peace of mind/ With some TikTok video that’s much cooler than mine», en français: «Et vous vous cacheriez et trouveriez votre tranquillité d’esprit / Avec une vidéo TikTok beaucoup plus cool que la mienne.»