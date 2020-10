Deux ans de prison ferme pour conduite sans permis, mise en danger de la vie d’autrui, refus d’obtempérer, transport, détention et usage de produits stupéfiants. Un scootériste de 22 ans a été condamné lundi à Thonon (F) pour une série d’infractions commises la semaine dernière, à proximité de Saint-Julien-en-Genevois, comme le relate Le Dauphiné libéré .

Une patrouille de gendarmerie avait repéré le conducteur du deux-roues alors qu’il commettait plusieurs infractions au code de la route. Refusant de se soumettre au contrôle des forces de l’ordre, le jeune homme a pris la fuite à vive allure. Slalomant au milieu du trafic routier, il a mis en danger les piétons et les automobilistes présents. Lors de sa fuite, le scootériste a glissé et chuté, son engin venant percuter l’arrière d’un véhicule. Après avoir tenté à nouveau d’échapper aux agents, il a finalement été interpellé. C’est là que les gendarmes ont découvert dans la sacoche du jeune homme plus de 600 grammes de cannabis destinés à la revente, comprenant ainsi la raison de sa tentative de fuite.