L’amour est dans le pré: la quiche qui fait débat

«L’amour est dans le pré» : Un débat autour d’une quiche fait réagir Julien Doré

Laurence (à g.) et Nathalie sont les prétendantes de Jean (en arrière-plan).

Le deuxième épisode de la 17e saison de «L’amour est dans le pré» , diffusé lundi 29 août 2022, sur M6, a réservé un moment savoureux aux téléspectateurs. Pendant que certains agriculteurs commençaient l’étape des speed-datings, d’autres recevaient leurs deux prétendant(e)s à la maison. Parmi ces derniers, Jean. Et l’éleveur de bovins de 60 ans a pu assister à un premier désaccord entre Laurence et Nathalie à propos… d’une quiche.

Alors que le trio faisait les courses au supermarché, les deux prétendantes se sont pris de bec pour savoir quelle pâte acheter pour préparer la quiche, Nathalie misant sur une pâte feuilletée, tandis que Laurence assurait qu’il fallait une pâte brisée. Cette dispute culinaire a été abondamment commentée sur Twitter et même Julien Doré s’en est mêlé.

Désireux de clore le débat une bonne fois pour toutes, le chanteur et coach de «The Voice Kids» a lancé un sondage. «Mettons au clair. La quiche? Pâte brisée ou pâte feuilletée» a-t-il demandé à ses abonnés. En 13 heures, plus de 18’000 personnes avaient répondu et la brisée arrivait nettement en tête.