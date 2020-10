Le plexiglas insuffisant contre le Covid

Les spécialistes estiment que les deux vitres hautes installées n’arrêteraient que les plus grosses gouttelettes et les postillons, mais pas les microgouttelettes qui peuvent flotter des minutes ou des heures dans l’air. Chacun en émet en respirant et en parlant. Or, elles contiennent aussi des particules virales.