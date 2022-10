Les deux équipes appartenant à une boisson énergétique l’ont emporté mercredi en Champions League. Leipzig a battu le Celtic Glasgow (3-1) et Salzbourg s’est joué du Dinamo Zagreb (1-0), grâce à un but suisse.

L’ouverture du score de Nkunku. AFP

Alors que les automobiles du groupe de Dietrich Mateschitz sont dans le trouble pour avoir semble-t-il dépassé le plafond de dépenses en Formule 1, les footballeurs, eux, se portent plutôt pas mal. Merci pour eux. Les téléspectateurs européens ont pu s'en rendre compte ce mercredi, alors que - choix étonnant de la part de l’UEFA - les deux clubs «cousins et plus si affinités» évoluaient de concert, en début de soirée.

Si Leipzig est un peu à la peine en ce début de saison (11e en Bundesliga), il s'est remis en ordre de match en C1. Les Allemands ont vaincu les Ecossais du Celtic et sont ainsi passés devant dans le groupe F. Pour ce faire, il a fallu cravacher en fin de rencontre et surtout pas mal de talent de la part du Français Nkunku (24 ans), encore irrésistible cette saison et buteur sur le 1-0. Silva a fini le travail aux 64e et 77e, sur une relance horrible de la défense glaswégienne et une ouverture magique de Nkunku sur le 3-1.



Le joueur formé au PSG avait été nommé joueur de l'année en Bundesliga la saison dernière, en terminant avec 20 buts et 15 passes décisives en 34 rencontres. Vous pouvez y ajouter 15 goals et 5 assists en comptant les Coupes d'Europe et d'Allemagne. Et comme il n'a surtout pas ralenti cette saison (13 matches, 9 buts et 1 passe «TCC»), Chelsea a d'ores et déjà décidé de miser les 60 millions d'euros de sa clause libératoire - valable pour tous les clubs sauf le Bayern Munich! - en vue de la saison prochaine.

Les Salzbourgeois, eux, sont champions d'Autriche chaque année depuis 2014 et l'ont même été à 13 reprises depuis le rachat de leur équipe par la marque au taureau en 2005. Le club de la... Red Bull Arena domine également son championnat cette année, où seuls le Sturm Graz (à 2 longueurs) et LASK (à 4 points) tiennent à peu près leur rythme d'enfer. Ce n’est pas mal non plus en C1, où Noah Okafor et Cie sont encore invaincus dans leur poule E.



Mercredi, Salzbourg - avec un très bon Philipp Köhn devant ses filets - a dû patienter pour passer l’épaule de façon tout à fait méritée contre le Dinamo Zagreb. Au bout d’une heure de jeu, Okafor, décidément en forme (8e but cette saison), a fini par trouver la faille. L’international suisse a inscrit le seul but du match sur penalty, en prenant à contre-pieds le gardien Josip Sutalo.

Et si c’est lui qui allait remplacer Nkunku à Leipzig la saison prochaine?