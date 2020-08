Thibaut Pinot, décidément pas verni. AFP

Le chiffre du jour, ce n’est pas le 5, comme bien souvent évoqué par les commentateurs de la RTS à une époque. C’est clairement le 75. Le nombre de cyclistes à être tombés samedi autour de Nice? Ça aurait pu, c’est vrai. 75, c’était surtout le nombre de jours que les Niçois avaient dû attendre pour retrouver la pluie et ça s’est vu très fort au niveau du bitume. Car l’addition sécheresse + pluie = patinoire.

Michael Schär avait eu la bonne idée de prendre la poudre d’escampette assez tôt dans l’après-midi, ce qui lui a permis d’éviter les premiers problèmes connus par le peloton. Une des embardées initiales dans l’arrière-pays niçois pourrait peser lourd au décompte final. Pavel Sivakov (Ineos), équipier franco-russe et très talentueux du tenant du titre Egan Bernal, est tombé et a terminé à plus de 13 minutes. Il ne lui sera pas d’une grande aide dimanche dans les premiers cols de première catégorie de cette Grande Boucle au vu de ses vilaines plaies.

Quelques kilomètres plus loin, c’est Julian Alaphilippe qui est parti à la faute. Et plutôt deux fois qu’une. Le chouchou des Français, qui espérait prendre le maillot jaune lors de la deuxième étape, a mis très longtemps à revenir dans le peloton et risque d’avoir quelques courbatures.

La chute suivante était presque cocasse. L’équipe Jumbo, via son rouleur Tony Martin, avait demandé à ses adversaires de calmer le jeu au vu du jeu de quilles qui avait débuté, mais Astana en a décidé autrement. Miguel Angel Lopez, alias «Superman» a pris un retour d’ascenseur violent, sous la forme d’un panneau de signalisation en pleine tête!

Les coureurs se sont alors dit qu’il fallait vraiment ne plus tenter le diable et ont roulé sur des oeufs lors de l’ultime descente de ce samedi. Malgré ce (faux) rythme de sénateurs qui faisait presque rire les premiers rangs du peloton, George Bennett, coéquipier clé de la formation Jumbo-Visma, s’est lui aussi retrouvé à goûter au goudron. A le voir grimacer une fois la ligne d’arrivée franchie, le Néo-Zélandais lui non plus ne risque pas de servir à grand-chose à Primoz Roglic et Tom Dumoulin dimanche.

On pensait alors qu’on en avait fini de ce jeu de massacre, puisque l’arrivée était jugée sur la Promenade des Anglais, une ligne droite (presque rectiligne…) de quasiment six kilomètres. Sauf qu’un léger changement de direction à trois kilomètres du but, où des hommes avaient déjà chuté lors du deuxième passage, a suffi à remettre la pagaille dans le gros de la troupe.

Thibaut Pinot (Groupama-FDJ), décidément pas verni sur le Tour, s’est retrouvé dans la nasse. Deux de ses plus fidèles lieutenants, David Gaudu et William Bonnet, l’ont accompagné au sol à ce moment-là et le grimpeur Valentin Madouas était tombé plus tôt lors de cette satanée première étape. Il y a des jours comme ça...