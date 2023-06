Yverdon (VD): Un décès après la Coupe Suisse de pétanque 2023

«L’événement devait être une célébration de notre sport et de l’esprit sportif. Malheureusement, une négligence dans la gestion de la restauration a conduit à une situation catastrophique», dénonce une participante à la Coupe suisse de pétanque 2023, qui s’est tenue les 22 et 23 avril, à Yverdon-les-Bains. «Le lendemain, des personnes ont été malades avec des symptômes compatibles avec une intoxication alimentaire: des maux de ventre, des diarrhées et parfois de la fièvre. Ces symptômes se sont estompés après quelques jours, à l’exception de deux personnes qui ont eu des symptômes plus prononcés et de plus longue durée», confirme le Département vaudois de la santé et de l’action sociale (DSAS).