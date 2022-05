Un décès et trois blessés à la suite d’un choc frontal en Haute-Savoie

Haute-Savoie : Un décès et trois blessés à la suite d’un choc frontal

Un accident de la circulation s’est produit dimanche soir, sur la route reliant le pont de Fillinges à Viuz-en-Sallaz.

Une femme de 80 ans a perdu la vie à la suite d’un choc frontal très violent survenu entre deux voitures dimanche à 19h30, sur la route départementale reliant le pont de Fillinges à Viuz-en-Sallaz, en Haute-Savoie, à proximité de Genève. Ainsi que l’a rapporté «Le Dauphiné libéré», l’accident a impliqué deux véhicules, l’un avec une personne à son bord, l’autre avec trois occupants. Les quatre victimes ont dû être désincarcérées par les pompiers. Outre la défunte, un homme de 35 ans et deux femmes de 50 ans ont été gravement blessés, et transportés en urgence absolue vers les hôpitaux de Genève et d’Annecy.