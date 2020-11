Santé : Un décès sur douze est lié à l’alcool

Le dernier relevé publié par Addiction Suisse montre une très légère baisse. Mais le nombre de morts s’élève quand même à plus de 1500 par année.

Selon Addiction Suisse, la consommation de boissons alcoolisées est responsable de 8% des décès dans la population suisse âgée de 15 à 74 ans. En 2017, 1553 personnes ont péri des suites de leur consommation d’alcool, soit 363 femmes et 1190 hommes. L’alcool est ainsi responsable d’environ 5 % des décès dans la population féminine et 10 % dans la population masculine. Le taux augmente chez les jeunes hommes de 15 à 24 ans: dans cette tranche d’âge, une femme sur dix et pratiquement un homme sur cinq meurent des suites de la consommation d’alcool. Ces décès sont dus en premier lieu à des accidents et des blessures.