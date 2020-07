Canton du Valais

La panne de courant de vendredi dernier expliquée

Une porte-parole de Swissgrid a levé le voile sur les causes de la coupure d’électricité qui a touché environ 112’000 ménages vendredi dans le district de Sierre et dans le Haut-Valais.

Un déclenchement accidentel des équipements de protection a provoqué la panne d'électricité qui s'est produite vendredi dernier à 16h23 dans le district de Sierre et dans le Haut-Valais. Une enquête détaillée sur l'incident est déjà en cours, affirme mercredi Swissgrid

Défaut électrique

Les équipements de protection se sont déclenchés car ils ont détecté la présence d'un défaut électrique dans l'installation. L'origine et la cause de ce défaut sont encore en cours d'investigation. «Nous devons pour cela analyser dans le détail l'ensemble des facteurs techniques et humains, ainsi que leur enchaînement, pour comprendre la séquence des évènements qui a provoqué au final le déclenchement», indique une porte-parole à Keystone-ATS.