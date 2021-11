Un défaut constaté sur les Super Puma de l’armée suisse

Même si ce problème est qualifié de «mineur» par Daniel Reist, le porte-parole de l’armée, tous les Super Puma vont être vérifiés, afin d’assurer la sécurité des pilotes et des passagers. L’armée suisse en possède quinze en tout. Ce contrôle préventif est d’ores et déjà en cours et sera terminé ces jours prochains. Les hélicoptères déjà prévus pour des engagements (recherche et sauvetage, Kosovo) et qui sont au nombre de quatre ou cinq, sont contrôlés en priorité.