Football: Un défenseur d’Aarau marque de 80 mètres à Bellinzone

On jouait la 62e minute de jeu à Bellinzone, dimanche après-midi. A ce moment-là du match, le FC Aarau menait 1-0. Les attaquants bellinzonais ont alors perdu un ballon en phase offensive, ballon qui est arrivé dans les pieds du défenseur argovien Noël Wetz.

Celui-ci, placé quelques mètres devant sa propre surface de réparation – et ne sachant pas trop quoi faire du ballon –, a choisi l’option «long ballon en avant». Bien lui en a pris: sa balle à suivre, expédiée à environ 80 mètres de distance des buts bellinzonais, a terminé au fond des filets.

Intention réelle ou coup de bol? Il faut dire que Wetz a été bien aidé par le gardien tessinois Alexander Muci, qui a totalement mésestimé la trajectoire du ballon après un rebond à quelque 25 mètres de sa ligne de but. Trop avancé, il s’est fait lober et n’a pu que constater les dégâts, malgré une course désespérée pour essayer de se racheter.