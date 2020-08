Hockey sur glace

Un défenseur suisse victime d’une grosse charge

L’arrière zurichois des Columbus Blue Jackets Dean Kukan a été violemment catapulté dans la balustrade. Il n’a pas fini le match perdu contre Toronto.

«El Nino» passe en quarts

Dans l’histoire, seuls deux cerbères ont connu des phases plus longues: Martin Brodeur (New Jersey Devils, 194) et Patrick Roy (Colorado Avalanche, 133). Au Rogers Place d’Edmonton, les défenseurs bernois des Nashville Predators Roman Josi (un assist) et Yannick Weber ont nivelé la série contre les Arizona Coyotes en s’imposant 4-2 dans l’acte II.