Relookage des billets en euros : Un défi de taille pour mettre tout le monde d’accord

Vingt ans après leur mise en circulation, la Banque centrale vient d’annoncer un toilettage du graphisme des billets en euros. Il s’agira de trouver des motifs dans lesquels tous les Européens puissent s’identifier.

Bâtiments réels vulgarisés

Ses créations imprimées au départ à 14,5 milliards d’exemplaires, ont aujourd’hui presque doublé de volume, en circulant dans les poches de près de 350 millions d’Européens et dans le monde entier.

S’inspirant de bâtiments réels, il a retravaillé et simplifié leur image avec un ingénieur en architecture et un autre en construction de ponts afin que les ouvrages «ne soient plus reconnaissables».