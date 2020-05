Un déficit cantonal à plus d’un milliard

Rédiger un nouveau commentaire

Alain Conito 01.05.2020 à 15:43

Et ça continue, encore et encore… La gauche aura vraiment coulé Genève définitivement! C'est absolument dramatique, et le Covid-19 a bon dos dans cette histoire. Le problème date de bien avant! Seuls les fonctionnaires et autres assistés sociaux ne sont pas pénalisés, c'est honteux!