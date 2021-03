Manne immobilière

L’impact de la crise sanitaire est pourtant évalué à 485 millions de francs (378 millions de charges supplémentaires, 107 millions de recettes non réalisées). Mais ce débours inattendu a été entièrement compensé par des revenus tout aussi inattendus. 578 millions sont ainsi (presque) tombés du ciel, répartis de la sorte: 427 millions de rentrées fiscales, et 117 millions de participation au bénéfice de la Banque nationale suisse (BNS). Plus en détail, la manne fiscale possède deux origines, a priori conjoncturelles. D’une part, une hausse significative des transactions immobilières, et des taxes s’y rapportant, a offert à l’Etat 130 millions supplémentaires; d’autre part, des corrections à la hausse sur l’imposition des personnes physiques (individus) portant sur les années 2019 et antérieures, a rapporté 260 millions de francs.