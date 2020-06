Et le pire est sans doute à venir

Un déficit de plus de 700 millions pour les clubs anglais

Le cabinet spécialisé Vysyble a publié une étude traitant de la saison 2018-2019.

Le déficit cumulé des clubs de la Premier League anglaise, le championnat de foot le plus puissant du monde financièrement parlant, a atteint 600 millions de livres (726 millions de francs suisses) la saison dernière, selon une étude publiée mardi par le cabinet spécialisé Vysyble.

Les pertes de recettes «jour de match» – billetterie, loges – pourraient, elles, s'élever à 136 millions de livres (164 mios) supplémentaires. «L'épidémie de Covid-19 n'est pas la cause du marasme financier du football», relève toutefois le directeur de Vysyble, Roger Bell, cité dans le communiqué. «Ce n'est que l'accélérateur de ce que nos données ont très clairement et très justement identifié comme un problème à bien plus long terme.» «Les chiffres de 2018/2019 sont (...) symptomatiques de problèmes profonds liés (au) modèle économique» du football anglais, a-t-il ajouté.