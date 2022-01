France : Un déficit public «proche de 7%» en 2021

L’estimation a été par le ministre des Comptes publics Olivier Dussopt dans une interview à paraître ce jour dans le Journal du Dimanche.

Cette amélioration est due à «des recettes fiscales plus importantes qu’attendu» liées à une croissance plus forte qu’estimé préalablement et au redressement des comptes de la sécurité sociale «grâce à la reprise de l’emploi et aux rentrées de cotisations», a expliqué le ministre.