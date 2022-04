Carnaval de Rio : Un défilé contre l’intolérance religieuse récompensé

L’école de samba Grande Rio a remporté le concours du Carnaval de Rio grâce à son défilé contre le «racisme religieux» au Brésil où les religions d’origine africaine sont diabolisées par les évangéliques.

Avec un défilé ultra-coloré, des chars monumentaux et des danseurs aux costumes chatoyants, Grande Rio a abordé les différentes facettes d’Exú, esprit des croisements et du mouvement, responsable de la communication entre les humains et les dieux dans des religions afro-brésiliennes telles que le candomblé et l’umbanda.