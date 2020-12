Tech : Un «défilé de licornes» entre en Bourse

Airbnb et DoorDash font leurs débuts à Wall Street cette semaine, clôturant «un défilé de licornes» à s’introduire en bourse en cette fin d’année, un bon cru 2020 nourri par l’abondance de liquidités sur les marchés.

Ces «licornes» (entreprises non cotées valorisées à plus d’un milliard), dont les valorisations se chiffrent parfois à des dizaines de milliards de dollars, sont surtout concentrées dans la technologie.

C’était le cas du groupe d’analyses de données et de renseignements Palantir et de Snowflake, la société de stockage de données via le cloud (informatique à distance), tous deux introduits en trombe à la bourse en septembre.