Canton du Jura: Un dégagement de fumée rapidement maîtrisé

Une maman et son enfant ont été évacués de l’appartement grâce à un camion-échelle.

Un sinistre s’est déclaré ce lundi, aux alentours de 13h15, à Porrentruy, dans un appartement situé au premier étage d’un bâtiment situé à la rue Joseph-Trouillat. Heureusement, aucun blessé n’est à déplorer et les dégâts sont peu importants. Une maman et son enfant ont été évacués à l’aide d’un camion-échelle.

Pas moins de quatorze pompiers et quatre véhicules du Centre de Renforts d’Incendie et de Secours de Porrentruy (CRIPS) ont été vite dépêchés sur place et ont rapidement maîtrisé le feu qui a débuté dans la cuisine. Une ambulance de l’Hôpital du Jura s’est également déplacée.