Jeu vidéo - Un délicieux train fantôme qui en met plein les yeux

Pauvre Ethan Winters. Après avoir échappé à une famille cannibale et à une fillette diabolique dans «Resident Evil 7», le héros de Capcom se retrouve cette fois perdu dans un terrifiant village d’Europe de l’Est dominé par un inquiétant château. Pour espérer être réuni avec son enfant, Ethan devra affronter les pires abominations dans un nouveau chemin de croix qui ne le laissera pas intact.

Tout n’est cependant pas parfait dans ce généreux train fantôme. Le titre a une fâcheuse tendance à verser dans l’action «bas du front» au fur et à mesure de sa progression, et la faiblesse du scénario et le manque de variété des ennemis sont à déplorer. Malgré ces défauts, l’expérience reste délicieusement angoissante.