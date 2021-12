Test : Un délire mystique sur fond de batailles interstellaires

Le bien nommé «Chorus» mêle exploration spatiale et scénario alambiqué dans des décors somptueux.

Nara parcourt la galaxie pour fuir son passé. Elle a été excommuniée par une secte appelée le Cercle, dirigée par l’énigmatique et impitoyable Grand Prophète, au retour d’une mission qui a mal tourné. La voilà qui tente d’unir les forces de la résistance pour libérer l’univers de ses oppresseurs.

Cette narration omniprésente donne une profondeur inégalée à un genre qui n’en a pas vraiment l’habitude. Malgré quelques passages un peu spéciaux, le scénario tient le cap. À bord de son chasseur stellaire Forsaken, la pilote chevronnée va participer à une multitude de combats spatiaux haletants dans des panoramas célestes monumentaux ou d’étroits corridors cristallins. Face à des légions d’ennemis et de gigantesques cuirassés, elle dispose de tout un arsenal évolutif, mais également de capacités paranormales, dont la perception extrasensorielle, la téléportation et la télékinésie.

Cette aventure en forme de lente métamorphose vers l’arme vivante ultime profite d’une jouabilité aux petits oignons et d’un enrobage classieux. Il faut reconnaître toutefois que la dimension mystique est un peu nébuleuse, sombrant parfois dans l’absurde, et que les quêtes finissent par devenir répétitives. Reste que cette épopée cosmique va tenir en haleine les fans de science-fiction grâce à ses nombreuses qualités graphiques et sonores. Si «Chorus» ne décroche pas la Lune, il n’en est pas loin.