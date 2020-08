Genève

Un demi-kilo d’héroïne débusqué dans un appartement

Après avoir surveillé un dealer, la police a perquisitionné son logement. Bingo! Une importante quantité de drogue y était entreposée.

La police a interpellé quelques instants plus tard l’un des individus, qui se trouvaient effectivement en possession de six sachets d’héroïne. Les agents restés sur place ont alors arrêté le premier homme, qui avait lui aussi de la drogue sur lui, mais également 1565,50 francs. Les forces de l’ordre se sont ensuite rendues à son domicile. Elles y ont découvert plus de 448 grammes d’héroïne. Respectivement originaires d'Albanie et du Portugal, les deux individus, nés en 1990 et en 1962, ont été mis à disposition du Ministère public.