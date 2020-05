Confédération

Un demi-milliard pour les bâtiments fédéraux

Le Conseil fédéral demande au Parlement une enveloppe de 458,2 millions de francs, dont un tiers est prévu pour le nouveau bâtiment d’Agroscope à Posieux (FR).

Agroscope, l’institut de recherche agronomique, fonctionnera avec trois centres principaux à Posieux, Changins (VD) et Reckenholz (ZH).

Ce montant comprend le déménagement, déjà décidé, du site de Liebefeld (BE) à Posieux, précise mercredi le Conseil fédéral. Le nouveau bâtiment de laboratoires sera financé et construit par le canton de Fribourg, puis loué à la Confédération.

Sa construction est un élément essentiel dans la concrétisation de la future stratégie d’implantation d’Agroscope, adoptée par le Conseil fédéral début mai. L’institut de recherche agronomique fonctionnera avec trois centres principaux (Posieux, Changins (VD) et Reckenholz (ZH)), et plusieurs stations décentralisées.

Le nouveau bâtiment permettra de concentrer les activités de laboratoire et les technologies de recherche, tout en réduisant à moyen et à long terme les coûts d’exploitation et d’entretien des infrastructures de laboratoire d’Agroscope.