Chine : Un demi-million de cas Covid par jour dans une seule ville

Début décembre, sur fond d’exaspération grandissante de la population, Pékin a mis fin sans préavis à la plupart des mesures sanitaires strictes de la politique «zéro Covid» qu’elle appliquait scrupuleusement depuis 2020, en supprimant les quarantaines onéreuses et les restrictions de voyage à l’impact considérable sur l’économie chinoise. Depuis, les cas de Covid en Chine explosent et une grande partie des habitants sont livrés à eux-mêmes, au moment où les médicaments contre la fièvre et les autotests font défaut face à une demande exponentielle.