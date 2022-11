Neuchâtel: Un demi-million pour se muer en «Smart city»

Neuchâtel : Un demi-million de francs pour transformer la ville en «Smart city»

Le premier pas de ce projet consistera à créer une plateforme numérique sur laquelle tous les participants pourront échanger des idées et former des projets. Quatre axes seront privilégiés: enjeux environnementaux et durabilité, vivre-ensemble et bonne intelligence, culture et innovation, et pour finir, attractivité économique et domiciliation. Le budget est de 500'000 francs: 250’000 francs du Canton et de la Confédération, 200'000 francs de la Ville, et 50’000 francs l’Université et MICROCITY.