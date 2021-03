Vaud : Un demi-million pour remonter le moral des jeunes

Les restrictions liées à la pandémie de Covid-19 affectent particulièrement le moral des enfants et des jeunes. Le Canton tente d’y remédier en soutenant des activités qui leur sont destinées.

Cela fait un an que les premières restrictions visant à juguler la propagation du Covid-19 ont été introduites. C’est long et, selon un rapport publié par Pro Juventute en février dernier, les enfants et les jeunes sont ceux qui sont le plus touchés, moralement parlant, par la pandémie, indique lundi le Canton de Vaud dans un communiqué. Lequel cite également une étude menée par l’Université de Bâle, qui montre que 18% de la population suisse présenterait actuellement des symptômes dépressifs graves et que cette part serait de 29% chez les 14-24 ans, la tranche d’âge la plus touchée.