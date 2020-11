«Fortnite» Un dénouement cruel pour les joueurs suisses

Des problèmes techniques rageants

Considéré comme l’un des meilleurs trios de la saison, 4zr et ses deux coéquipiers français Nayte et Keziix avaient pourtant tout pour gagner sur le papier. Mais la formation a été victime de gros soucis techniques en phase de groupes: durant celle-ci, Nayte a ainsi crashé trois fois, et Keziix une. Résulat des courses, la team du Vaudois a manqué la qualification directe pour la dernière étape du tournoi en terminant à la 16e place. Même scénario pour la team composée du Genevois Airwaks, du Neuchâtelois Vato et du Français Leo, qui a raté son ticket à une place près (9e) à cause d’un bug rageant, ainsi que pour la formation de l’Alémanique Arion qui a terminé à la 12e place.