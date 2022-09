Un dentiste marseillais a dévitalisé 3900 dents saines pour de l’argent

France : Un dentiste a dévitalisé 3900 dents saines pour de l’argent

Deux ex-dentistes français, un fils et son père, ont été condamnés jeudi, à huit et cinq ans de prison respectivement, pour avoir mutilé des centaines de patients à coups d’opérations injustifiées et bâclées, s’enrichissant sur le dos de la Sécurité sociale au passage. Les condamnations de Lionel G. et de son père C., qui exerçaient à Marseille (sud-est de la France), mais ont depuis été radiés par l’ordre des médecins, ont été assorties de mandats de dépôt immédiats.

Jusqu’à 70 patients par jour

Il a dévitalisé 3900 dents saines

Devenu en 2010 le dentiste le mieux rémunéré de France, il roulait en Ferrari, s’octroyait entre 65’000 et 80’000 euros de revenus mensuels (entre quelque 62’988 et 77’524 francs) et avait accumulé un patrimoine de 13 millions d’euros. Le parquet avait réclamé dix ans de prison contre Lionel G., 42 ans, jugé pour violences volontaires ayant entraîné une mutilation pour des faits commis entre 2006 et 2012, et cinq ans de prison dont un an avec sursis probatoire pendant trois ans, contre C., dit Jean-Claude, âgé de 71 ans.