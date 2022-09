Dépister le cancer du col de l'utérus tous les 3 à 5 ans suffit

Selon Marcel Zwahlen, président du groupe national d’experts en dépistage du cancer et directeur de l’Institut de médecine sociale et préventive de l’Université de Berne, le test HPV est clairement meilleur chez les femmes dès l’âge de 30 ans. Chez les plus jeunes, il conduit à de faux positifs. Cela parce que de nouvelles infections à HPV apparaissent plus souvent en raison de changements fréquents de partenaires, pour disparaître ensuite généralement d’elles-mêmes. Pour les 21 à 29 ans, le frottis tous les trois ans reste donc plus approprié.