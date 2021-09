Lausanne (VD) - Un dépose-rapide à la gare CFF est une galère pour les handicapés

Sous la gare de Lausanne, un dépose-rapide n’est pas adapté aux personnes handicapées ni aux familles avec poussettes. sme

C’est actuellement le parcours du combattant pour déposer quelqu’un à la gare de Lausanne à cause des travaux en cours. La problématique du stationnement est aussi en cause, avec la fermeture du parking de la gare et la suppression de nombreuses places de parc. Pourtant, les CFF ont installé un nouveau dépose-rapide sous-gare, entre l’avenue du Simplon et l’avenue de Grancy, qui complète les deux autres situés à l’avenue de Ruchonnet et à l’avenue de la Gare. Le hic, c’est la localisation, l’accessibilité et l’adaptabilité aux personnes à mobilité réduite.

Contactée, l’Association vaudoise pour la construction adaptée aux handicapés (AVACAH) est allée sur place pour en avoir le cœur net. Son représentant, Jean-Michel Péclard, n’a pas caché son incompréhension: «Il n’a pas été conçu pour les personnes en fauteuil roulant, ni pour les personnes âgées, ni les malvoyants, ni les familles avec enfants.»

Nombreuses anomalies

À l’image du dispositif «Kiss & Fly» à l’aéroport de Genève, une zone de dépose-rapide permet aux voyageurs venant en voiture de se faire déposer au plus près de la gare, puis de se diriger rapidement et sûrement vers le lieu de destination. Elle est composée d’une piste avec un cheminement piéton, qui doit assurer aux passagers une descente du véhicule en toute sécurité.

L’aire qui a été aménagée dernièrement sous la gare de Lausanne ne remplit pas ces conditions, pas plus pour les personnes valides que pour les personnes en situation de handicap: «La zone de dépose a été aménagée sur une pente de 10%, la distance jusqu’à l’ascenseur du passage sous la gare est de 150 m, la signalétique indiquant la zone est inexistante, puis il est dangereux pour le passager qui sort sur la route et non pas sur le trottoir», relève Jean-Michel Péclard, ajoutant que la nouvelle zone de parcage des deux-roues sur la rue du Simplon aurait été une zone de dépose beaucoup plus confortable: à plat, et avec une sortie passager côté trottoir.

Selon les CFF, l’emplacement des dépose-minutes se détermine en fonction des besoins du chantier de modernisation et d’agrandissement de la gare, des phases de travaux et des opportunités offertes par l’espace public. Son porte-parole Frédéric Revaz complète: «Nous en avons placé là où cela était possible, sachant que l’espace public est limité. Les CFF proposent et la Ville valide et met en place ces emplacements car ils sont sur le domaine public.»

Prêt à effectuer les changements nécessaires