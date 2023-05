Grand conseil vaudois: Un député à une collègue: «Les belles plantes, ça s'arrose»

«Je voulais régler ça à tête reposée»

Elodie Lopez (EaG) a implicitement accusé Jean-Luc Bezençon (PLR) de harcèlement sexuel. «Je confirme ce que j’ai dit à 24 heures. En décembre, il m’a dit que je devrais rencontrer un vrai mec et que je devrais me faire dresser par un mec de droite», a déclaré Elodie Lopez, mercredi. Mais interrogée sur le fait qu’elle n’ait ni réitéré ni précisé ses accusations quand son collègue PLR a exigé des excuses publiques de sa part, l’élue veveysanne exprime avoir ressenti un malaise. «Je voulais éteindre le feu et régler tout ça plus tard, à tête reposée», a-t-elle expliqué.