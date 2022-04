Royaume-Uni : Un député britannique accusé d’avoir regardé du porno au Parlement

Selon les médias anglais, une membre du gouvernement a évoqué l’incident mardi lors d’une réunion. Une enquête a été ouverte.

Assis à côté d’elle

Cette enquête survient après des révélations des journaux The Daily Mirror and the Sun. Selon The Daily Mirror, c’est une membre du gouvernement qui a évoqué cet incident mardi soir lors d’une réunion de parlementaires conservateurs. Elle a expliqué qu’il y a quelques mois, un député, assis à côté d’elle, avait regardé du porno sur son téléphone portable. Cet incident intervient en plein débat sur le sexisme au Parlement.