Royaume-Uni : Un député conservateur fait des vagues

L’avocat et député britannique Geoffrey Cox embarrasse ses camarades du Parti conservateur pour avoir exercé un emploi aux Caraïbes, considéré comme paradis fiscal.

Selon le tabloïd «Daily Mail», l’avocat et député Geoffrey Cox a gagné jusqu’à 900’000 livres sterling (1,11 million de francs) en conseillant le gouvernement des îles vierges britanniques, travaillant près d’un mois à plus de 6000 kilomètres de sa circonscription et votant à distance au Parlement.