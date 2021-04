Instruction publique au premier plan

En 2020, ce sont les cadres du Département de l’instruction publique (DIP), notamment ceux des directions de l’enseignement obligatoire et secondaire II, qui ont comptabilisé le plus d’heures supplémentaires, avec plus de 850’000 unités. Ils sont suivis des hauts fonctionnaires de la sécurité, de l’emploi et de la santé (DSES) qui totalisent quelque 680’000 heures supplémentaires. Pour ce département, c’est, sans surprise, au sein de la police que les heures se sont accumulées. Les départements les moins gourmands en la matière ont été le Département présidentiel, celui de la cohésion sociale et celui du développement économique.