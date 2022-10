France : Un député propose «une taxe anti-Zemmour»

L’idée de Benjamin Lucas: «passer de 5,5 à 90% la taxe sur les distributeurs et éditeurs de services de télévision (TST) pour la diffusion de propos faisant l’objet d’une condamnation pour incitation à la haine, à la violence ou à la discrimination, complicité d’injure raciale et de provocation à la haine», a-t-il expliqué à « BFMTV ».

Tacle au RN

La vidéo n’est pas passée inaperçue non plus pour Damien Rieu, membre du parti Reconquête! d’Eric Zemmour et qui a répondu sous le tweet en profitant pour tacler la NUPES: «Et à quand une taxe sur les gifleurs de femmes ou les députés des Yvelines qui ne soutiennent pas leur camarade élu socialiste victime de racisme anti-blanc et d’homophobie? », a-t-il écrit en référence à l’affaire Quatennens.