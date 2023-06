Grand Conseil vaudois: Un député souhaite que les petits commerces aient droit à des terrasses

La saison estivale est propice aux belles affaires pour les restaurants et bars disposant de terrasses. Or, pour les petits commerces sans licence de restauration, la Loi sur les auberges et les débits de boisson limite le nombre de places à neuf. Toutefois, durant la crise sanitaire et la période post-pandémie, plusieurs communes avaient accordé une dérogation à ces établissements en leur permettant d’avoir des terrasses. Les choses ont changé dans plusieurs localités dont Lausanne où les autorités appliquent la loi à la lettre.