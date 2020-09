Le 10 mai 2019, le Servette d’Anthony Sauthier (à g.) et le Lausanne-Sport de Francesco Margiotta (à dr.) s’affrontaient en Challenge League. Ils se retrouveront le 20 septembre prochain à l’échelon supérieur.

La Swiss Football League (SFL) a publié les calendriers des 18 premières journées de Super League et de Challenge League de la saison 2020/21, et fixé les horaires des tours 1 à 9. Les premiers matches auront lieu entre le 18 et le 20 septembre prochains.