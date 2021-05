Football - Un derby met aux prises deux fratries

Sachant que le statut de footballeur professionnel est réservé à une élite, il est déjà peu banal de voir des frères percer ensemble au haut niveau. C’est encore plus rare lorsque certains se retrouvent en plus dans la même équipe. Ce fut le cas pour les De Boer (Frank et Ronald), les Neville (Phil et Gary) ainsi que Rafael et Fabio à Manchester United, les Ayew (André et Jordan) à Marseille ou encore, plus près de chez nous, les Degen (Philipp et David) à Bâle . Imaginez alors que deux fratries se retrouvent face à face lors du même match et vous obtenez une probabilité proche de zéro.