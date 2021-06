Football - Un derby Sion-Servette pour commencer la saison

Une semaine plus tard, Lausanne sera attendu par le FC Zurich (31 juillet) tandis que Sion ira fêter le 1er août à Bâle alors que Servette recevra Lugano le même jour à La Praille. Pour disputer son premier derby romand de la saison, le club vaudois devra patienter jusqu’au 12 septembre et la réception du FC Sion pour le compte de la 6e journée.

Nouveaux horaires

En raison du nouveau contrat de télévision, de nouveaux horaires de coup d'envoi ont été adaptés pour la saison à venir. Le samedi, les deux matches de la dorénavant Credit Suisse Super League débuteront ainsi à respectivement 18h00 et 20h30, l'horaire le plus tardif étant désormais l'heure du coup d'envoi du match de la SSR (retransmis précédemment le dimanche à 16h). Le dimanche, un match sera programmé à 14h15 et deux autres auront lieu à 16h30. En semaine, les matches auront lieu comme suit: le mardi à 20h30, le mercredi à 18h00 et 20h30 (match de la SSR) et le jeudi à 20h30 (2 matches).