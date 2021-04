Oui. Cependant, aucun régime particulier n’est nécessaire pour ça. Il est plus judicieux et plus sain de consommer des fruits et des légumes aussi divers et coloré que possible. Les fruits et légumes rouges et orange sont particulièrement recommandés. Les légumes verts, tels que les différentes variétés de choux, sont également utiles. Ils aident la peau à se régénérer. Toutefois il ne faut pas oublier que même une excellente alimentation ne peut pas réparer tous les dégâts. Il faut prendre ses précautions avant de s’exposer au soleil.