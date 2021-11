5e vague en Suisse – Un dernier appel à la responsabilité avant des mesures du Conseil fédéral?

Contrairement à celui d’ Alain Berset jeudi dernier, le ton de la conférence de presse de ce mardi semblait plus inquiet. «La situation se détériore», «On ne prend pas la bonne direction», «La Suisse suit la tendance de l’Autriche»: les avertissements étaient clairs. Avec une constante entre les trois interlocuteurs présents: le redressement de la situation est délégué au pouvoir et à la responsabilité de la population.

Des «petites choses»

De son côté, la médecin cantonale genevoise Aglaé Tardin a rappelé que «les mesures, on les connaît tous, mais on les oublie trop souvent». Patrick Mathys, chef de la section Gestion de crise à l’OFSP, l’a dit aussi: «Ce sont les petites choses qui vont nous aider. Vous connaissez les mesures. Portez un masque, gardez les distances, lavez-vous les mains, faites vous tester en cas de symptômes. Cela nous évitera des mesures plus strictes à l'avenir».

«Les cantons peuvent, et devraient prendre des mesures», a dit Patrick Mathys, puisque le Conseil fédéral leur a délégué la prise de décisions. Certains viennent de réimposer le masque à l’école secondaire, mais pour l’heure, aucune nouvelle mesure concertée à l’échelle supracantonale n’a été prise. «Les décisions cantonales, si elles sont différentes les unes des autres, créent des disparités, notamment économiques. Il faut chercher le plus possible à être harmonisé. Le virus est le même pour tout le monde, les mesures devraient l'être aussi le plus possible», estime de son côté la médecin cantonale de Genève Aglaé Tardin.

Hôpitaux sur la tangente

Tout sonnait comme un dernier appel, sans le dire vraiment. On appelle à la responsabilité individuelle pour infléchir la détéroriation de la situation. Car si rien ne change et que le Conseil fédéral n’intervient pas, l’avenir sera vite «critique», estime l’OFSP. «Les hospitalisations augmentent désormais aussi de plus en plus rapidement», relève la task force. Selon les tendances actuelles, le seuil de 400 patients en soins intensifs serait atteint dès janvier, ce qui nécessiterait, à nouveau, l’arrêt de toutes les interventions non urgentes dans les hôpitaux.