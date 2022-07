Effondrement d’un glacier (I) : Un dernier selfie avant le drame

Filippo, 27 ans, fait partie des victimes du drame survenu dimanche dans les Alpes italiennes. Quelques minutes avant de perdre la vie, il avait envoyé une photo à sa famille.

«Filippo s’en est allé. La grande Marmolada a voulu le garder auprès d’elle.» Lundi sur Facebook, le maire du village d’Isola Vincentina (Vénétie) a rendu hommage à l’un de ses administrés. Francesco Gonzo a publié la dernière photo de Filippo Bari, 27 ans, qui figure parmi les victimes de l’effondrement du glacier survenu dimanche dans les Dolomites. Tout sourire, le jeune papa avait pris la pose juste avant le drame et envoyé le selfie à sa famille: «Regardez où je suis!» avait-il écrit. Le malheureux a été retrouvé mort, enseveli comme six autres personnes.

«La commune d’Isola Vicentina s’unit à la douleur de sa mère, Emanuela, de son père, Beppe, de son frère tant aimé, Andrea, de sa compagne, de son fils et de toute la famille», a ajouté le maire sur le réseau social. Parmi les autres victimes figure notamment Paolo, un guide de montagne de 52 ans. «Comment une tragédie déjà immense peut-elle devenir encore plus grande… C’est à nous que cela arrive», peut-on lire sur la page Facebook du secours alpin et spéléologique de Vénétie. Tommaso Carollo, un père de famille de 48 ans, a également perdu la vie.