États-Unis

Un dernier selfie envoyé à sa mère, puis le crash mortel

Quatre amis ont perdu la vie dans un accident d’avion, samedi dans l’Illinois. Quelques minutes avant le décollage, les victimes avaient posé tout sourire pour un selfie.

Daniel, John, Daniel et Joshua – le propriétaire et pilote de l’appareil – ont perdu la vie. Les quatre hommes avaient fait partie de la même fraternité pendant leurs études et étaient restés très amis. Quelques instants avant le décollage, Daniel Shedd (tout à gauche sur la photo) avait pris un selfie de la joyeuse équipe et l’avait envoyé à sa mère.