Hockey sur glace: Un dernier tiers cauchemardesque pour Lausanne

Le début de troisième période des Vaudois s’est révélé être fatal pour les Lausannois. Ces derniers ont plié à trois reprises en 245 secondes devant le finaliste des derniers play-off. Les Zurichois ont d’abord pu bénéficier d’un double avantage numérique et d’une malheureuse déviation du patin de Jelovac pour égaliser et se remettre sur le droit chemin (41e). Puis, coup sur coup, Riedi et Marti (45e) ont trompé Tobias Stephan, qui fêtait son 900e match en National League. Enfin, Bodenmann (53e) et Schäppi (58e) ont profité de l’apathie de l’arrière-garde vaudoise pour donner au score des allures de correction.