Viol et passage à tabac à Malte: un des accusés dénonce ses conditions de détention

L’île de Malte, célèbre pour accueillir des centaines de milliers de touristes par année, a été le théâtre d’une bien sombre histoire. Pixabay

L’un des quatre Belges incarcérés à Malte après le viol d’une Française de 17 ans et du passage à tabac de son ami suisse de 16 ans, affirme être traité de manière «inhumaine et dégradante» en prison. Selon Sud Info, K.*, 20 ans, rapporte que les gardiens vont jusqu’à «l’inciter au suicide». Ceci en introduisant des couteaux et des fourchettes dans sa cellule pour le forcer à se tuer, ou à «assassiner ses trois codétenus.»

Son avocat dénonce des faits «indignes d’un Etat de droit»: «La situation dans laquelle se trouve mon client est extrêmement alarmante. De plus, il n’a pas suffisamment accès à l’eau alors qu’il fait une chaleur torride.» Selon lui, il n’a également pas pu «donner sa version des faits» puisqu’il n’a «jamais bénéficié d’un interprète pour comprendre ce qu’il lui était reproché, ne parlant pas anglais.»

La justice maltaise, qui se prononcera sur sa détention provisoire le 21 juillet, n’a pour l’heure, fait aucun commentaire.

Huit heures de calvaire

Pour rappel, K. et quatre de ses amis belges, sont accusés d’avoir suivi la jeune Française et son ami à la sortie d’une boîte de nuit, début juillet. La victime s’était réveillée le lendemain complètement nue alors que K. son ex était en train d’abuser d’elle. Durant les faits, les autres observaient la scène, portables à la main. Durant ce cauchemar, qui a duré 8 heures d’affilée, le jeune Suisse a de son côté été tabassé pendant des heures, notamment au moyen d’une ceinture.

L’un des agresseurs, qui a également acheté en ligne un sac Louis Vuitton d’une valeur de 2000 euros en utilisant l’iPhone d’une des victimes, a depuis admis les faits. Il a été condamné en comparution immédiate à 1 an de prison avec sursis et à une injonction d’éloignement de 3 ans. L’ancien petit-ami et les trois autres suspects, âgés de 20, 18 et 17 ans, clament toujours leur innocence.

*Prénom d’emprunt

Victime ou témoin d’une agression sexuelle?