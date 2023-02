Canton de Berne : Un des auteurs présumés de l’agression à Bienne a été interpellé

La police cantonale bernoise a interpellé le dimanche soir à Bienne, un des auteurs présumés de la violente altercation qui s’est produite samedi soir près de la gare et qui avait fait un blessé grave. Il s’agit d’un jeune homme de 18 ans qui a été placé en détention provisoire, a fait savoir dans un communiqué lundi le Ministère public cantonal des mineurs.

L’altercation s’était produite entre l’homme blessé, âgé de 22 ans, et deux autres personnes samedi entre 22h15 et 23h15, à la rue Johann-Verresius. Plusieurs blessures avaient été infligées à la victime par un objet tranchant. Les deux agresseurs avaient ensuite pris la fuite et la police avait lancé un appel à témoins.